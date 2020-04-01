الفلبين تسجل 227 حالة إصابة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة، إن الفلبين سجلت 227 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وثماني حالات وفاة جديدة اليوم الأربعاء. ويبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات 2311 حالة والوفيات 96 حالة.

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