ألمانيا تقر قواعد جديدة لشبكات التواصل الاجتماعي

وافقت الحكومة الألمانية على قواعد جديدة لشبكات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتويتر وإنستجرام.

وتمنح القواعد الجديدة المزيد من الحقوق للمستخدمين في حالات التعرض للتهديد أو الهجوم عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وتنص القواعد الجديدة على إلزام هذه الشبكات بتسهيل إجراءات تسجيل الشكاوى على سبيل المثال. وفي حال عدم إزالة منشور مبلغ عنه، يمكن للمستخدم أن يطالب بمراجعة طلبه وتبرير عدم الحذف.

كما تلزم القواعد الجديدة شبكات التواصل الاجتماعي بإسراع الكشف عن هوية أفراد متهمين بتوجيه إهانات عبر هذه الشبكات، وذلك في حال صدور قرار من المحكمة بذلك.

ويتيعن موافقة البرلمان الألماني (بوندستاج) على هذه التعديلات حتى تصبح سارية المفعول.