كوسوفو تلغي العقوبات التجارية المفروضة على صربيا

ألغت كوسوفو اليوم الأربعاء العقوبات التجارية المفروضة على صربيا، لتنصاع بذلك لضغوط من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية بعد عام ونصف العام من فرضها.

وقال رئيس الوزراء القائم بالأعمال البين كورتي إنه ألغى الضريبة التي تقدر بـ 100% على واردات صربيا بشروط، متوقعاً «المعاملة بالمثل».

وسوف يتم مراجعة الوضع شهرياً حتى 15 يونيو المقبل، حيث يمكن الاستمرار في الإلغاء، أو إعادة فرض العقوبات، وفقاً لما قاله رئيس الوزراء.

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ويشار إلى أن المعاملة بالمثل تعني أن كوسوفو سوف تتعامل مع واردات صربيا مثلما تتعامل هي مع واردات كوسوفو.

وقالت بريشتينا إن صربيا تمنع واردات كوسوفو من خلال استخدام أساليب تضيق على النقاط الحدودية.

ويذكر أن رئيس الوزراء السابق لكوسوفو راموش هاراديناي كان قد فرض هذه العقوبات في نوفمبر 2018 لمعاقبة صربيا على ما يطلق عليها حملة لعدم الاعتراف بكوسوفو. ويشار إلى أن صربيا تعتبر كوسوفو، ذات الأغلبية الألبانية، إقليماً منفصلاً عنها.