إيران: عدد وفيات فيروس كورونا وصل إلى 3036

قال كيانوش جهانور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا وصل إلى 3036، بزيادة 138 حالة وفاة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وزاد عدد حالات الإصابة إلى 47593 حالة. وتابع «لدينا 2987 حالة إصابة جديدة في 24 ساعة وشفي 15473 شخصاً من المرض».

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