وزير بريطاني: إجراءات حكومة جونسون تبطئ انتشار كورونا

قال وزير الإسكان البريطاني روبرت جنريك اليوم الأربعاء، إن عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا سيزيد على الأرجح قبل أن يتحسن الوضع، لكن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تبطئ انتشار المرض.
وقال جنريك لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "من الجلي أن الأسبوعين المقبلين سيكونان حرجين ومن الممكن، بل من المرجح، أن يتدهور الوضع فيما يتعلق بالأعداد في الأيام القادمة قبل أن يتحسن".
وأضاف "إذا التزمنا جميعاً بالإجراءات فسيكون هناك ما يدفعنا للاعتقاد بأن منحنى (الأعداد) سيصبح مسطحاً".
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