أكثر من 30 ألف وفاة جراء فيروس كورونا في أوروبا

وصلت حصيلة وفيات كورونا أكثر من 30 ألف وفاة في أوروبا، حيث سجلت إيطاليا وإسبانيا النسبة الأعلى ، حتى الساعة السابعة بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء، بحسب تعداد جديد بالاستناد لمصادر رسمية.

وتعتبر أوروبا أكثر القارات تضرراً بالوباء، حيث توفي أكثر من ثلاثين ألف شخص ، وسجلت فيها 458601 إصابة أيضاً.

وسجلت إيطاليا أكبر عدد من الوفيات في أوروبا حيث بلغت الوفيات 12428 تليها إسبانيا حيث سجلت 8189 ثم فرنسا 3523 وفاة.