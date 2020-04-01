وصلت حصيلة وفيات كورونا أكثر من 30 ألف وفاة في أوروبا، حيث سجلت إيطاليا وإسبانيا النسبة الأعلى ، حتى الساعة السابعة بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء، بحسب تعداد جديد بالاستناد لمصادر رسمية.
وتعتبر أوروبا أكثر القارات تضرراً بالوباء، حيث توفي أكثر من ثلاثين ألف شخص ، وسجلت فيها 458601 إصابة أيضاً.
وسجلت إيطاليا أكبر عدد من الوفيات في أوروبا حيث بلغت الوفيات 12428 تليها إسبانيا حيث سجلت 8189 ثم فرنسا 3523 وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 30 ألف وفاة جراء فيروس كورونا في أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.