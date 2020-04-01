إيطاليا تعتزم تمديد الإغلاق وتحذر: المعركة مع كورونا لا تزال طويلة

صرح وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا اليوم الأربعاء أمام البرلمان بأن الحكومة تعتزم تمديد حالة الإغلاق الوطني حتى 13 أبريل، وحذر من أن التراخي قد يضيع الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول أمام مجلس الشيوخ إن "اتخاذ القرارات في التوقيت الخاطئ أو التعجل في اتخاذها قد يتسبب في تضييع كل الجهود التي تم القيام بها خلال هذه الأسابيع العصيبة".

وأكد سبيرانزا على أنه "سيكون خطأ لا يمكن أن يُغتفر أن نعتقد أن هذه نتيجة أولية لهزيمة نهائية للفيروس، فالمعركة لا تزال طويلة جداً".

وكانت إيطاليا عطلت كافة الأنشطة باستثناء الحيوي منها، وهو الأمر الذي ألقى بظلال ثقيلة على اقتصاد يعاني بالفعل. وكان من المقرر أن ينتهي الإغلاق في الثالث من أبريل الجاري، رغم أن التمديد كان متوقعاً على نطاق واسع.

وقال سبيرانزا إنه بناء على نصيحة المستشارين العلميين والطبيين فإن الحكومة قررت تمديد كافة القيود المفروضة على الأشطة الاقتصادية والاجتماعية وتحركات الأفراد حتى 13 أبريل الجاري.

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وتراجع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في إيطاليا أمس إلى أدنى مستوى في أسبوعين، وهو ما يعد مؤشرا على أن التفشي في بؤرة الفيروس في أوروبا ربما بدأت السيطرة عليه.

وتجدر الإشارة إلى أن إيطاليا تأتي في المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث أعداد الإصابة، بعد الولايات المتحدة، حيث سجلت 105792 حالة إصابة بالفيروس.