وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون تداعيات فيروس كورونا

يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون اجتماعاً استثنائياً عبر الدائرة المغلقة يوم الجمعة 3 أبريل لبحث تنسيق جهود وتحركات حكوماتهم تجاه تفشي وباء كورونا المستجد أوروبياً ودولياً. وقال مصدر في المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، إن الوزراء يركزون نقاشهم على ثلاث محاور رئيسة خلال الاجتماع وهي تأمين إعادة الرعايا الأوروبيين العالقين في الخارج وكذلك تقييم التداعيات الجيوسياسية للوباء على المدى المتوسط والتصدي لحملات التضليل المرافقة لتفشيه بالإضافة إلى تكثيف التعاون الدولي مع الدول الشريكة لاحتواء الوباء والحد من آثاره الصحية والاقتصادية.

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