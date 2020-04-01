7 قتلى في هجوم إرهابي بأفغانستان

قال مسؤولون إن سبعة مدنيين على الأقل لقوا حتفهم، عندما انفجرت قنبلة بسيارتهم في إقليم هلمند جنوب أفغانستان اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم، عمر زواك إن حافلتهم الصغيرة انفجرت بسبب قنبلة زرعت على جانب طريق بمنطقة "جريشك" بالإقليم.

وأصيب مدنيان آخران في الانفجار. وأضاف زواك أن أرقام الضحايا هي حصيلة أولية وربما ترتفع.

وأكد عضو مجلس الإقليم، عبد الماجد أخوند زاده أيضا حصيلة القتلى.

وذكر مسؤولون محليون أن مسلحي طالبان يسيطرون على منطقة واسعة من الإقليم، من بينها منطقة جريشك.

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وكانت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان قد ذكرت في بيان أواخر ديسمبر الماضي أن عدد الضحايا المدنيين في أفغانستان منذ عام 2009 تجاوز مئة ألف.