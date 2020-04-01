تسجيل 15 إصابة جديدة بكورونا في الضفة الغربية

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، بمؤتمر صحفي في مدينة رام الله، إن الإصابات الجديدة تتوزع بواقع 6 حالات في رام الله و9 من قرى في قضاء القدس.
وحذر ملحم من الارتفاع المتوالي لأعداد الإصابات الفلسطينيين بالفيروس، مطالباً بالالتزام في المنازل والالتزام بالإجراءات الحكومية في حظر التجول وعدم التنقل بين المدن.
وارتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 134 حالة بواقع 122 حالة في الضفة الغربية والقدس، و12 في قطاع غزة، فيما سجلت حالة وفاة لسيدة في الستينيات من عمرها وتماثل 18مصاباً للشفاء.
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