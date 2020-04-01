ارتفاع إصابات كورونا في باكستان إلى 2039

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في باكستان إلى 2039، صباح اليوم الأربعاء، بعد تأكيد إصابات جديدة في البلاد، طبقاً لما ذكرته شبكة "جيو.نيوز" التلفزيونية الباكستانية اليوم.

وكانت باكستان قد أعلنت إغلاق حدودها مع إيران وأفغانستان والهند خلال الأسابيع الماضية، في محاولة منها للسيطرة على تفشي فيروس "كوفيد19-".