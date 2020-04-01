رئيس لجنة مكافحة “كورونا” في ايران يكذّب روحاني

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الأربعاء، إن بلاده تجاوزت مرحلة ذروة تفشي فيروس كورونا في المحافظات، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الإيرانية، فيما حذر مسؤول صحي من أن العاصمة طهران أصبحت ملوثة بالكامل بالفيروس.

وقال روحاني إن هناك تراجعاً لتفشي الفيروس في بعض المحافظات الإيرانية، مشيراً إلى أن الشعب الإيراني يلبي بشكل جيد توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

وأضاف، “اتخذنا قرارات صارمة حتى الآن، وقد نتخذ قرارات أكثر صرامة إذا اقتضت الحاجة للحد من انتشار كورونا”.

يأتي ذلك فيما نقلت “إيران إنترناشيونال عربي” على “تويتر”، عن رئيس لجنة مكافحة كورونا في العاصمة طهران علي رضا زالي قوله إن جميع أنحاء طهران ملوثة بفيروس كورونا الآن.

وأضاف، “في قضية الوباء يجب ترك المجاملات واستخدام القوة مع المواطنين. استخدمنا النصائح والإرشادات حتى الآن لكن بداية من اليوم يجب أن نكون حازمين”.