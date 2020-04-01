الفنان نعمان بلعياشي: فعل الخير مطلوب.. لكن دون التباهي به أمام بعضنا

نبه الفنان نعمان بلعياشي إلى سلوك يقوم به بعض المتضامنين مع المحتاجين، خلال الفترة الحالية، وهو تصوير لحظة منح الاعانات إلى محتاجيها، معتبرا ذلك نوعا من التباهي بفعل الخير.

وتأسف بلعياشي على الطريقة، التي يتخذها بعض سبيلا في فعل الخير، عندما يصورون لحظة منح الإعانات للمستفيدين، مؤكدا أن الأمر محرج لهم، ومناف لما أمرنا به الله.

ودون بلعياشي على أنستغرام، ليلة أمس الثلاثاء: “بصراحة أتأسف عندما أشاهد أناسا يقومون بفعل الخير بطريقة خاطئة، ليس هكذا هو فعل الخير كما أمرنا الله”.

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وأضاف بلعياشي أنه لا عيب في تحفييز الآخرين على فعل الخير، أو التوعية، لكن العيب عندما تسلم قفة الإعانة أمام الكاميرا، ما يسبب إحراجا للمستفيدين منها.

وزاد الفنان الشاب: “نرغب في التعاون مع بعضنا بعض وليس التباهي، لكي يكون العمل مقبولا” .

وأعلن عدد من الفنانين انخراطهم في حملات تبرع، معتبرين أن الأمر ليس رياء، وإنما تشجيعا للناس على القيام بالمثل.