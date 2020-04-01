للحد من انتشار الجائحة.. مقاطعة بني مكادة تعقم المنطقة الصناعية في طنجة- فيديو

فيديو: يونس الميموني
قال أحمد بروحو، نائب رئيس مقاطعة بني مكادة، في طنجة، أمس الثلاثاء، إن مقاطعته عقمت عددا من المرافق التابعة لها، من بينها المنطقة الصناعية “المجد”.
وأوضح بروحو لـ”اليو م24″، أن المقاطعة اتخذت مجموعة من التدابير الاحترازية، بتنسيق مع جميع مصالحها، شملت مجالات الصحة والنظافة، والولوج إلى الإدارات.
وأضاف بروحو للموقع، أنه تم تعقيم الملحقات الإدارية، والمرافق التابعة لها، إضافة إلى الدوائر الأمنية، الموجودة على تراب المقاطعة، والسوق الجماعي بـ”بئرشيفا” و”حومة الحداد”، ومستشفى محمد السادس.
وأوضح المتحدث، أن المقاطعة انخرطت في عملية التحسيس، عبر مختلف الوسائط، لتوعية المواطنين بخطورة فيروس “كوفيد19” على صحتهم، وحثهم على اتباع التدابير الوقائية المعلنة من طرف وزارة الصحة، وقرارات وزارة الداخلية.
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