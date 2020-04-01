رقم قياسي بإسبانيا.. 864 وفاة بكورونا في 24 ساعة وحصيلة الوفيات تتخطى 9000

سجلت اسبانيا 864 وفاة في 24 ساعة الماضية، جراء فيروس كورونا، في رقم قياسي جديد في البلاد، منذ بداية انتشار الوباء، بعد تراجع ضئيل الاثنين، وفق ما أعلنت السلطات.
وتجاوزت حصيلة الوفيات في اسبانيا بسبب الفيروس، 9000 اصابة حتى صباح الاربعاء.
وتخشى السلطات الاسبانية، أن تمتلئ أقسام العناية الفائقة التي تعمل أصلا بأقصى قدراتها، فيما يشكو العاملون في القطاع الصحي من نقص معدات الوقاية.
وتعتبر مدريد أكثر للمدن الاسبانية معاناة، إذ إنها المنطقة الأكثر تأثرا في البلاد بالمرض.
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