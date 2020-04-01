محمد بن راشد : التكاتف والتعاون يجعلان العالم أقوى بمواجهة كورونا

الأربعاء 1 أبريل 2020

قال نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن التكاتف والتعاون يجعلان العالم أقوى بمواجهة فيروس كورونا المستجد.



جاء ذلك في رسالة وجهها إلى دول العالم، خلال اجتماع عن بعد عبر تقنية الفيديو، عقده مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من سفراء دولة الإمارات المعتمدين في الخارج.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، اطلع محمد بن راشد خلال الاجتماع على أوضاع السلك الدبلوماسي والقنصلي لدولة الإمارات في عدد من الدول، في ظل الجهود العالمية المبذولة لاحتواء تفشي الوباء.

وفي رسالته لدول العالم، قال الشيخ محمد بن راشد: "نحن أقوى مجتمعين ومتحدين ومتعاونين.. والعالم بعد هذا الوباء يحتاج لمنظومة تعاون مختلفة ومتطورة وسريعة".

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وأضاف: "جهود وزارة الخارجية وكوادرنا الدبلوماسية محل تقدير.. ونرسل رسالة للعالم عبرهم بأننا ندعم أي جهود دولية مشتركة وأي تعاون عالمي لتخفيف الآثار الصحية والاقتصادية لهذا الوباء على البشرية".

ولفت إلى أن الكوادر الدبلوماسية الإماراتية أثبتت "كفاءة استثنائية"، مشددا على أن "دولة الإمارات فريق واحد داخلياً وخارجياً".

وأكد أن "مواطني الإمارات لهم أولوية دائمة داخلياً وخارجياً.. والأزمة أظهرت كفاءات أبناء الإمارات".

ومنذ تفشي فيروس كورونا حول العالم، تبذل دولة الإمارات العربية المتحدة تبذل جهودا مع مختلف الإدارات الصحية داخل الدولة، بالإضافة إلى الشركاء في مختلف دول العالم، لاتخاذ إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار الوباء.