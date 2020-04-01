الصحة تحذر من تفشي كورونا بهذه الحالة وتؤكد: لايوجد اثبات ان الحر سيقتل الفايروس

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في حديث لـ الخليج 365، ان "اكثر الحالات الراقدة حاليا في مؤسسات وزارة الصحة المعزولة بوضع صحي جيد"، معربا عن امله "خلال الايام وربما الساعات القليلة المقبلة خروج اعداد اكبر بعد تماثلها للشفاء".

واضاف "نسبيا الوضع في العراق جيد، ووزارة الصحة هي الاولى من المؤسسات الصحة بالمنطقة والعالم استجابت بشكل صحيح ومبكر من خلال منع الوافدين من دول الوباء"، لافتا الى ان "الواقع الصحي في العراق فيه نقص بالمؤسسات الصحية ونقص في بالتجهزات واعداد الملاكات الصحية، لكن الى الان مسيطرين على الموقف".

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وحذر البدر من "تفشي الوباء اذا لم يكن هناك التزام وتطبيق لقرارات وزير الصحة وتوجيهات الحكومة ولجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020"، لافتا الى "اننا الان نحن امام تحد خطير".

وشدد البدر "اذا كان هناك التزام بتوجيهات الصحة والتزام بقرار الحظر سنتجه نحو الانحسار هذا المرض وتقليل اعداد الاصابات، اما اذا لم يكن هناك التزام في هذه الايام الحاسمة في اقل من اسبوع فنحن متجهون نحو التفشي الوبائي ليس فقط بالعراق بل بالعالم".

وبشأن امكانية ان يتأثر الفايروس بالحر، اكد البدر "كدراسة علمية لا يوجد اثبات 100% ان الحر سيقتل كورونا، لكن بشكل عام الفايروسات تقل فعاليتها في الجو الحار"، موضحا "اننا نحتاج الى بعض الوقت والسلاح الوحيد الذي نمتلكه لمقاومة الفايروس هو الوقاية من خلال غسل اليدين جيدا وتجنب الازدحامات واماكن الاكتظاظ".