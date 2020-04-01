الإعلام الأمني تعلن إنطلاق عملية مداهمة وتفتيش 15 قرية ومنطقة في ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، انطلاق عملية مداهمة وتفتيش 15 قرية ومنطقة في محافظة ديالى، مشيرةً إلى أن العملية تهدف إلى فرض الأمن والاستقرار في تلك المناطق.
وقالت الخلية، إن "قطعات قيادة عمليات ديالى (فرقة المشاة الخامسة، شرطة ديالى، الحشد الشعبي، الحشد العشائري)، باشرت صباح اليوم، بتنفيذ واجب مداهمة وتفتيش القرى والمناطق (خمس جسور، العالي، الطنيرة، بساتين الصيداوي، الاسيود، المعدان، سنسل، الخيلانية، عرب حمادة، ملا علوان، جميل الحسون، نجم العبد الله، الدواليب، البوجايد، منصورية الجبل، والبساتين المحيطة بها".
وأضافت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن العملية تهدف إلى "إلقاء القبض على بقايا عناصر الإرهاب وتدمير قدراتهم المتبقية وفرض الأمن والاستقرار فيها".
وأضافت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن العملية تهدف إلى "إلقاء القبض على بقايا عناصر الإرهاب وتدمير قدراتهم المتبقية وفرض الأمن والاستقرار فيها".
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