الجيش الوطني يدك الحوثيين في معقلهم ويحرر مناطق جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

متابعات_الخليج 365

تمكنت قوات الجيش الوطني بدعم من التحالف العربي من تحرير مناطق جديدة في محافظة صعدة، المعقل الرئيس لمليشيات الحوثي الانقلابية.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن قائد محور علب اللواء ياسر مجلي، قوله إن قوات الجيش الوطني بمحور علب نفذت عملية هجوم واسعة على مواقع لمليشيات الحوثي في مديرية باقم.

وأضاف مجلي أن العملية أسفرت عن السيطرة على بعض المواقع في منطقة"الجروف" المطلة على الخط الدولي وتثبيت جميع مواقع "تبة نايف".

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ولفت القائد العسكري إلى أن قواتهم استطاعت تدمير العتاد العسكري التي كانت تستخدمه المليشيات في عملياتها ضد مواقع الجيش الوطني في "آل زماح".

وإلى جانب الخسائر المادية التي لحقت بالانقلابيين، أصيب عدد منهم فيما أُسر آخرون. وفق المتحدث نفسه.

تطورات ميدانية تأتي بعد ساعات من عملية التفاف نوعية نفذتها قوات الجيش الوطني بإسناد من مدفعية التحالف العربي، استهدفت مواقع للحوثيين في مديرية الصفراء بصعدة.

وفي أكثر من محور بمعقل الحوثيين في صعدة، يخوض الجيش اليمني مدعوما من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية عمليات واسعة لاستعادة السيطرة على المناطق التي استولت عليها المليشيات بعد انقلابها على السلطة عام ٢٠١٥.