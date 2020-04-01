النشرة: جولة لمراقبي وزارتي الصحة والزراعة في سوق السمك بصيدا للتأكد من التقيد بالشروط الصحية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، بأنّ "مراقبين من وزارتَي ​الصحة العامة​ و​الزراعة​ قاموا وبمؤازرة عناصر من ​أمن الدولة​، بجولة في سوق السمك (الميرة) في صيدا، بعد استئناف العمل فيه، للتأكّد من استيفاء السمك المعروض الشروط الصحيّة المطلوبة و​السلامة العامة​، وتقيُّد الصيّادين وزبائن السوق بالشروط الوقائيّة المطلوبة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد".

ولفت إلى أنّه "تبيّن أنّ هناك التزام تام لجهة ارتداء الكمامات والقفازات، والحفاظ على مسافة آمنة أثناء البيع والشراء".