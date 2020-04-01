النشرة: جدال فلسطيني حول زيادة عدد اعضاء لجنة الطوارئ المركزية

كشفت ​مصادر فلسطينية​ لـ "​الخليج 365​"، ان نقاشا يدور داخل أروقة ​الفصائل الفلسطينية​ في ​لبنان​، من أجل رفع عدد اعضاء "لجنة الطوارئ المركزية" التي شكلت مؤخرا في سفارة دولة فلسطين في ​بيروت​ من اجل مواجهة فيروس "​الكورونا​"، لتضم عضوين من فصائل ​منظمة التحرير الفلسطينية​ ومثلهما من تحالف ​القوى الفلسطينية​

وتضم "لجنة الطوارئ المركزية"، كل من "سفير دولة فلسطين في لبنان ​اشرف دبور​، مدير "​الاونروا​" ​كلاوديو كوردوني​، أمين سر "تحالف القوى الفلسطينية" في لبنان ​أحمد عبد الهادي​، أمين سر فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" ​فتحي ابو العردات​، المدير العام لجمعية "​الهلال الاحمر​ الفلسطيني" الدكتور سامر شحادة، مسؤول ​الضمان الصحي​ الفلسطيني الدكتور ​محمد داوود​، مدير جمعية الشفاء للخدمات الطبية والإنسانية الدكتور مجدي كريّم، وممثل عن ​اللجان الشعبية​ والأهلية التابعة للتحالف "محمد الشولي"، اضافة الى مندوب عن ​وزارة الصحة​ اللبنانية.

ووفق المعلومات، فانه يجري الحديث عن رفع العدد، وفيما الاحتمال ان تضم عن التحالف "ممثل حركة "الجهاد الاسلامي" احسان عطايا، ومسؤول "منظمة الصاعقة" ابو حسن غازي، لم يحسم بعد ممثلي "المنظمة" ويدور جدال كبير حولهما، ولذلك تقرر ان تعقد فصائل "المنظمة" اجتماعا الساعة الحادية عشرة من ظهر الاربعاء، في مقر الاتحادات والنقابات الشعبية في صيدا، للبحث في هذا الموضوع، اضافة الى الاجراءات الوقاية في ​المخيمات​ حول "الكورونا".

كذلك، من المقرر ان تعقد "اللجنة المصغرة" عن "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" في منطقة صيدا اجتماعا مع مدير "الاونروا" في صيدا ابراهيم الخطيب، في قاعة مسجد "النور" في ​مخيم عين الحلوة​ من اجل البحث في الاجراءات الوقاية والية الاونروا المتبعة في حال الاشتباه باي اصابة او معالجة المصاب في ظل الارباك الذي يسود الامر وخاصة لجهة النقل الى مستشفى بيروت الحكومي الجامعي لاجار المقتضى الطبي، رغم تحديد الية مسبقة من الاونروا بذلك ولكن التطبيق يسوده عدم الوضوح وفق ما نقل عن كيفية التعامل مع حالتي اشتباه فلسطينية تبين لاحقا ان النتائج سلبية.