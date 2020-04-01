أصحاب صالونات الحلاقة في طرابلس اعتصموا مطالبين بالسماح لهم بالعمل

اعتصم أصحاب صالونات الحلاقة في لبنان الشمالي أمام سرايا طرابلس من أجل السماح لهم بفتح الصالونات (من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 3 عصرا)، وحيث تنفذ وحدات من قوى الأمن الداخلي انتشارا في محيط السراي .
وأعلن المعتصمون انهم سبق وارسلوا كتابا إلى رئيس الحكومة والجهات المختصة ولم يتلقوا أي جواب بهذا الموضوع. وطالبوا الحكومة بـ "الاستماع إلى مطالبهم لأن أوضاعهم المعيشية باتت صعبة جدا".
وطالب نقيب أصحاب صالونات الحلاقة فتحي الهندي الحكومة من خلال محافظ الشمال النظر بطلب الحلاقين العمل بين العاشرة والثالثة وفق شروط صحية سبق أن التزم بها الجميع مذكرا أن "التوقف عن العمل على مدى عشرين يوما يهدد هذه الشريحة بالفقر والعوز".
وأكد عضو المجلس التنفيذي في اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد أن "خطر الفقر يتهدد كل قطاع مطالبا بافادة الحلاقين من قرار الـ 400 الف ليرة مذكرا بالمترتبات التي تقع على عاتقهم من إيجارات وفواتير كهرباء وكهرباء المولدات"، مؤيدا مطلب النقابة ومؤكدا مؤازرتهم في مطالبهم المحقة.
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