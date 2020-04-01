مفتي صور: التدابير الوقائية مسؤولية شرعية قبل ان تكون قانونية

رأى مفتي صور وجبل عامل القاضي ​الشيخ حسن عبد الله​، في تصريح، "ان قرار الحكومة ال​لبنان​ية بمساعدة المغتربين اللبنانيين للعودة إلى وطنهم قرار مميز ومسؤول ينم عن حكومة تسعى بالمقدرات المتاحة الى مواجة الازمة، وان طلب الرئيس ​نبيه بري​ واصراره على مساعدة المغتربين للعودة هو استكمال ل​تحقيق​ الثوابت الوطنية التي ينطلق منها في معالجة الملفات ومقاربة الحلول للازمات وان يرى البعض صعوبتها، ولكن هو الذي ادار العديد من الملفات التي كانت اصعب وأخطر في لبنان من قضية إعادة المغتربين، في ظل الآلية القانونية والصحية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومة".

وطلب المفتي عبد الله من الوافدين جميعا "الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية دون اللجوء الى العاطفة او الاهمال لا سمح الله". واعتبر ان "الالتزام ب​الحجر المنزلي​ هو مسؤولية شرعية قبل أن تكون مسؤولية قانونية يعاقب عليها القانون الدولي واللبناني، بل يأثم من لم يلتزم كما الذي يقتل نفسا او يعرض نفوسا للخطر عن طريق الاهمال أو القصد".

وشدد المفتي عبدالله على "استمرارية التكافل الاجتماعي والانساني بين المواطنين في هذه الظروف لمواجهة الازمتين الاقتصادية والصحية التي تطال جميع اللبنانيين وخصوصا العائلات والاسر المحتاجة".

