ستريدا جعجع: لإبقاء حالة الإستنفار ببشري والتقيد الكلي بالإجراءات لغاية التخلص من كورونا

شدّدت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة ​ستريدا جعجع​، على "ضرورة إبقاء حالة الإستنفار بأعلى درجاتها لغاية التخلص من وباء "​كورونا​"، والتقيّد الكلّي بالإجراءات الّتي يقوم بها قائمقام بشري واتحاد بلديات ​قضاء بشري​ و​البلديات​، وبالقرارات الّتي اتّخذتها حفاظًا على أمن مجتمعنا الصحي".

ونوّهت خلال ترؤّسها الإجتماع الدوري للهيئة الإدارية لـ"مؤسسة جبل ​الأرز​"، بـ"الجهود الكبيرة لرئيس اتحاد بلديات قضاء بشري إيلي مخلوف ونائبه رئيس بلدية بشري فرادي كيروز ورؤساء البلديات والمخاتير ورؤساء مراكز "​حزب القوات اللبنانية​"، لأنّهم كما دائمًا، على قدر المسؤوليّة الملقاة على عاتقهم، فهم قدوة في العمل الجماعي وصورة حقيقيّة لنموذج الجمهورية القوية الّتي تقوم على العمل الجماعي وليس الأفراد".

وجرى تقييم للجولة الّتي قامت بها جعجع والنائب ​جوزيف إسحق​ ورئيس اتحاد البلديات فى ​القضاء​، حيث عرّجوا خلالها على مبنى مستشفى مار ماما الجديد و​المستشفى الحكومي​ الحالي، لمواكبة الإجراءات والتحضيرات الجارية على هذا الصعيد، وتوقّفوا عند الإحتياجات والنواقص الطبيّة والتجهيزات المطلوبة لمركز الحجر الصحي في مبنى مار ماما الّذي يضمّ 22 غرفة، خُصّصت لاستقبال مرضى "كورونا".

وبعد التداول بين جعجع وإسجق ورئيس مجلس الإدارة ومدير المستشفى في الأمر، ونزولًا عند طلب الأخيرَين المُلح بضرورة تأمين آلتي تنفّس اصطناعي، ضاغط هوائي، أسرّة كهربائيّة وطاولات الأكل الخاصّة بالمرضى والبالغة قيمتهم نحو 165.000.000 ليرة لبنانية، تكفّلت المؤسسة بتأمينهم مع كامل الإمدادات والتجهيزات المطلوبة لهم.