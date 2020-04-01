دياب عرض مع كوبيتش لسبل التعاون مع الأمم المتحدة لمساعدة لبنان على مكافحة كورونا

التقى رئيس مجلس الوزراء ​حسان دياب​ في مكتبه في ​السراي الحكومي​، المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ يان كوبيتش، وجرى عرض للتطورات في لبنان، إضافة إلى سبل التعاون مع ​الأمم المتحدة​ من أجل مساعدة لبنان على مكافحة فيروس "كورونا".

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