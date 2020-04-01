ذكرت ​وزارة الصناعة​ في بيان، جميع مصنعي الكمامات ومعدات الحماية الشخصية (PPE) "بانتهاء المهلة المعطاة لهم اليوم"، ودعتهم إلى "التقدم إلى الادارة المركزية في الوزارة شارع ​سامي الصلح​ - ​بدارو​ قبل انتهاء الدوام الرسمي، لتسجيل مصانعهم والافادة عن نوع منتجاتهم ومواصفاتها والقدرة الانتاجية، وذلك للسماح لها بالعمل وفق أحكام الدوام الاستثنائي المنصوص عنه في القرارين المشار إليهما، وافساحا في المجال أمام أجهزة الوزارة لاجراء الكشوفات والرقابة اللازمة، وذلك لقوننة أوضاعهم و​تقرير​ السماح لهم بالانتاج والتسويق تحت طائلة منع المخالفين من الانتاج والتسويق وصولا إلى الاقفال".

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كانت هذه تفاصيل خبر الصناعة:انتهاء مهلة ال 48 ساعة اليوم لمصانع الكمامات والـPPE لتسجيلها تحت طائلة الاقفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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