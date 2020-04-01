وزير بريطاني: نسعى لإجراء 25 ألف فحص "كورونا" يوميا بحلول منتصف نيسان

ركّز وزير الإسكان البريطاني روبرت جنريك، على أنّ "​بريطانيا​ تسعى لزيادة عدد الفحوص الخاصّة بفيروس "كورونا" المستجد إلى 25 ألفًا يوميًّا بحلول منتصف شهر نيسان الحالي، مقارنةً مع 12750 فحصًا في الوقت الراهن".

ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّه "جرى فحص 8240 شخصًا يوم الإثنين، فيما خضع أكثر من 900 من موظّفي قطاع الصحّة للإختبارات في مطلع الأسبوع"، موضحًا "أنّنا نملك الآن القدرة على فحص 12750 شخصًا يوميًّا، وكنّا نركّز القدرات المتاحة على من هم في حالة حرجة، وهو ما كان بناء على نصيحة طبيّة".

وكانت قد بدأت بريطانيا بفحص العاملين في القطاع الطبّي إلى جانب المرضى في ​المستشفيات​. لكن البعض ينتقد الإجراءات ويقول إن الفحص لا يجرى بوتيرة سريعة أو على نطاق واسع بما يكفي.