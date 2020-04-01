ركّز وزير الإسكان البريطاني روبرت جنريك، على أنّ "بريطانيا تسعى لزيادة عدد الفحوص الخاصّة بفيروس "كورونا" المستجد إلى 25 ألفًا يوميًّا بحلول منتصف شهر نيسان الحالي، مقارنةً مع 12750 فحصًا في الوقت الراهن".
ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّه "جرى فحص 8240 شخصًا يوم الإثنين، فيما خضع أكثر من 900 من موظّفي قطاع الصحّة للإختبارات في مطلع الأسبوع"، موضحًا "أنّنا نملك الآن القدرة على فحص 12750 شخصًا يوميًّا، وكنّا نركّز القدرات المتاحة على من هم في حالة حرجة، وهو ما كان بناء على نصيحة طبيّة".
وكانت قد بدأت بريطانيا بفحص العاملين في القطاع الطبّي إلى جانب المرضى في المستشفيات. لكن البعض ينتقد الإجراءات ويقول إن الفحص لا يجرى بوتيرة سريعة أو على نطاق واسع بما يكفي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير بريطاني: نسعى لإجراء 25 ألف فحص "كورونا" يوميا بحلول منتصف نيسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.