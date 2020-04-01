الصحة الكويتية: تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا ليصبح إجمالي الحالات المسجلة 317

أعلن المتحدّث الرسمي باسم وزارة الصحة ​الكويت​ية عبدالله السند، "تسجيل 28 إصابة مؤكّدة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجّلة في الكويت إلى 317 حالة". وأوضح في مؤتمر صحافي، أنّ "الحالات موزّعة على ثلاث حالات مرتبطة بالسفر إلى ​بريطانيا​ و​الهند​، أمّا الحالات المخالطة لحالة مرتبطة بالسفر فبلغ عددها 22 حالة. وهناك حالة لمقيم من الجنسية البنغلاديشية مخالطة لحالة تحت التقصّي الوبائي، وحالة لمقيم من الجنسية الهندية مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر للهند، بالإضافة إلى حالة لمقيم من الجنسية الهندية مخالطة لحالة تحت التقصّي الوبائي". ولفت إلى أنّ "هناك ثلاث حالات تحت التقصّي الوبائي".

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