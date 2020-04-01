وفاة رئيس الوزراء الصومالي الأسبق بعد إصابته بفيروس "كورونا" في لندن

توفي رئيس الوزراء الصومالي الأسبق نور عدي، اليوم، بعد تأكيد إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

واعلنت أسرته أن نور عدي، رئيس الوزراء الصومالي الأسبق توفي، اليوم، بعد تأكيد إصابته بفيروس "كورونا" المستجد في العاصمة البريطانية لندن.

​وكان الاتحاد الصومالي لكرة القدم أعلن، الأسبوع الماضي، وفاة نجم المنتخب السابق عبد القادر محمد فرح، عن عمر ناهز 59 عاما، في مستشفى في العاصمة البريطانية لندن بعد إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.