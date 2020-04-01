جال قائد سرية درك طرابلس العقيد عبد الناصر غمراوي صباح اليوم، على رأس دوريات من قوى الأمن الداخلي في المدينة، في إطار ضبط الأوضاع إلتزاما بالإجراءات الوقائية وقرارات التعبئة الطوعية، وإقامة حواجز لتوقيف الباصات والفانات والشاحنات المخالفة وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين.
كما سيرت قوى الامن دوريات راجلة في المناطق الشعبية في المدينة للتأكد من حال الإقفال العام بإستثناء المحلات المستثناة من الإقفال والصيدليات والأفران، وعملت على تنظيم إصطفاف المواطنين أمام صناديق الصرف الآلي منعا للازدحام أثناء السحوبات المالية.
من جهة ثانية، التزم التجار إغلاق متاجرهم بشكل واسع في المناطق والشوارع الرئيسية وتراجعت حركة السير في مدن الفيحاء بشكل ملحوظ لاسيما في الميناء، كما كان لافتا إقبال المواطنين على التبضع من السوبر ماركت، ما تسبب بإزدحام شديد.
اشارة الى ان نسبة السلع ارتفعت بين 40 و 50 %، ما ادى الى استياء المواطنين لغياب دور الجهات الرقابية ودوائر حماية المستهلك ووزارة الإقتصاد.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد سرية درك طرابلس جال في المدينة ودوريات راجلة في المناطق الشعبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.