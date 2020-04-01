قائد سرية درك طرابلس جال في المدينة ودوريات راجلة في المناطق الشعبية

جال قائد سرية درك ​طرابلس​ العقيد عبد الناصر غمراوي صباح اليوم، على رأس دوريات من ​قوى الأمن الداخلي​ في المدينة، في إطار ضبط الأوضاع إلتزاما بالإجراءات الوقائية وقرارات التعبئة الطوعية، وإقامة حواجز لتوقيف الباصات والفانات و​الشاحنات​ المخالفة وتنظيم ​محاضر ضبط​ بالمخالفين.

كما سيرت ​قوى الامن​ دوريات راجلة في المناطق الشعبية في المدينة للتأكد من حال الإقفال العام بإستثناء المحلات المستثناة من الإقفال و​الصيدليات​ والأفران، وعملت على تنظيم إصطفاف المواطنين أمام صناديق الصرف الآلي منعا للازدحام أثناء السحوبات المالية.

من جهة ثانية، التزم التجار إغلاق متاجرهم بشكل واسع في المناطق والشوارع الرئيسية وتراجعت ​حركة السير​ في مدن الفيحاء بشكل ملحوظ لاسيما في ​الميناء​، كما كان لافتا إقبال المواطنين على التبضع من السوبر ماركت، ما تسبب بإزدحام شديد.

اشارة الى ان نسبة السلع ارتفعت بين 40 و 50 %، ما ادى الى استياء المواطنين لغياب دور الجهات الرقابية ودوائر ​حماية المستهلك​ و​وزارة الإقتصاد​.