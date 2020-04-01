أكثر من 3500 وفاة في فرنسا بكورونا وإجلاء مصابين للتخفيف عن المناطق المكتظة

اعلنت السلطات في ​فرنسا​ بأن وباء ​كورونا​ اودى بحياة 3523 شخصاً في البلاد. وتضاعف عدد المرضى في أقسام الإنعاش خلال أسبوع وبلغ مساء الثلاثاء 5565 (+458).

وبات عدد الوفيات في فرنسا يتجاوز حصيلة الوفيات في ​الصين​ (3305). إلا أن الكثير من الخبراء يعتبرون أن الأعداد الرسمية في الصين أقلّ من الواقع بكثير، مستندين خصوصاً على العدد الكبير من الجرار التي تحتوي على رماد الموتى وبدأت العائلات تتسلّمها.

وقال المدير العام للصحة جيروم سالومون في مؤتمره الصحافي اليومي "هذا الوضع غير مسبوق على الإطلاق في تاريخ الطبّ الفرنسي".

وتواصل فرنسا التي تجاوزت عتبة الـ3500 وفاة بفيروس كورونا المستجدّ إجلاء مصابين للتخفيف عن المناطق المكتظة للمرة الأولى، وذلك عبر قطارين فائقي السرعة مجّهزين بالمعدات الطبية اللازمة سينطلقا من إيل-دو-فرانس نحو بريتانييه.

وستستمع لجنة المعلومات في الجمعية الوطنية الفرنسية إلى رئيس الوزراء إدوار فيليب ووزير ​الصحة​ أوليفييه فيران الأربعاء بشأن "الآثار وإدارة عواقب" الوباء. وتتولى هذه اللجنة التي شُكّلت الأسبوع الماضي، مهمة مراقبة كل أسبوع التدابير التي تتخذها الحكومة.