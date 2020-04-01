الصحة الإيرانية: تسجيل 2987 إصابة جديدة بكورونا و128 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المتحدذث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبّي الإيراني، كيانوش جهانبور، أنّ "خلال الساعات الـ24 الماضية، تمّ تسجيل 2987 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في إيران إلى 47 ألفًا و593 حالة لغاية الآن، بينهم 3871 في وضع حرج".
ولفت في مؤتمر صحافي، إلى أنّ "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 15 ألفًا و473 شخصًا لغاية الآن، ولكن توفي 138 شخصًا آخر خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 3036 شخصًا".
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