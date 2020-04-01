864 وفاة في إسبانيا بكورونا في 24 ساعة وحصيلة الوفيات تتخطى 9 آلاف

اعلنت السلطات في ​اسبانيا​ عن تسجيل 864 وفاة في ​إسبانيا​ ب​فيروس كورونا​ المستجد في 24 ساعة، ولفتت الى ان حصيلة الوفيات تخطت التسعة آلاف. إضغط للمزيد

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