البابا فرنسيس: لنصلِّ معًا من أجل جميع الذين يعملون في وسائل الإعلام

دعا ​البابا فرنسيس​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، للصلاة معًا من أجل جميع الذين يعملون في وسائل الإعلام، يعملون لكي ينقلوا المعلومات و​الأخبار​ فلا يشعر الأشخاص بأنهم معزولون ومن أجل تربية ​الأطفال​. لنصلِّ من أجل جميع الذين يساعدوننا على تحمُّل زمن الانغلاق هذا.

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