جعجع: أولى الإشارات "اللا-إصلاحية" التي تصدر عن هذه الحكومة هي ما تسرب عن التعيينات المالية

شدّد رئيس "حزب القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​، على أنّ "في الوقت الّذي تغرق فيه البلاد أكثر فأكثر في أزمتها الماليّة والاقتصاديّة، وفي الوقت الّذي ينتظر فيه اللبنانيّون كما الخارج برنامجًا إصلاحيًّا من قبل ​الحكومة​، كإشارة إيجابيّة للحصول على بعض المساعدة الخارجيّة لإعادة الحدّ الأدنى من الثقة للدولة اللبنانية لكي تعود الدورة الاقتصاديّة لوضع مقبول،إذ بنا نتفاجأ بأنّ أولى الإشارات "اللا-إصلاحيّة" الّتي تصدر عن هذه الحكومة، هي ما تسرّب عن ​التعيينات​ الماليّة في حاكميّة "​مصرف لبنان​" ولجنة الرقابة على ​المصارف​ و​هيئة الأسواق المالية​".

وأكّد في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "هذه الأجسام الثلاثة تلعب دورًا مهمًّا بإعادة ضبط ​الوضع المالي​، بالأخص بعد كلّ الّذي مررنا ونمرّ به، فتأتي النتيجة أنّ التعيينات المرتقبة بعيدة عن كلّ تقنيّة وعن كلّ كفاءة وروح إصلاحيّة، والسبب: إبحث عن الثلاثي غير المرح، وطالما أنّه ممسك ومتمسّك بالسلطة، طالما لا نرجو خيرًا من أي شيء"، لافتًا إلى أنّه "يبقى أنّنا سنستمر في جهودنا لإبراز كلّ الحقائق والوقائع أمام الرأي العام، لكي يقوم بدوره بالتغيير المنشود عند أول فرصة تسمح بذلك".