وزارة الصحة: عدد إصابات كورونا 479 بزيادة 16 حالة عن يوم أمس

اعلنت ​وزارة الصحة العامة​ انه "بلغ عدد الإصابات المثبتة مخبريا والمصابة ب​فيروس كورونا​ 479 إصابة، بزيادة 16 حالة عن يوم أمس". إضغط للمزيد

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