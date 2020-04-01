تركيا ترسل تجهيزات طبية إلى إسبانيا وإيطاليا

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اسطنبول: أرسلت تركيا الأربعاء تجهيزات طبية الى اسبانيا وايطاليا، البلدين الأوروبيين الأكثر تضررا من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت وزارة الدفاع في بيان ان طائرة شحن عسكرية تركيا تنقل الملابس الواقية وأقنعة ومواد تعقيم، أقلعت من أنقرة متوجهة الى اسبانيا ومن ثم تغادر الى ايطاليا. يأتي هذا التضامن فيما تعاني تركيا بشكل متزايد أيضا من تداعيات وباء كوفيد-19.
سجلت تركيا رسميا حوالى 13500 إصابة بينها 2700 الثلاثاء. وتوفي 214 شخصا من جراء المرض بينهم 46 الثلاثاء كما أعلنت وزارة الصحة.
ورغم تزايد أعداد الاصابات، أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاثنين ان تركيا هي "إحدى دول العالم الأقرب الى تجاوز هذا المرض".
واتخذت تركيا اجراءات عدة لوقف انتشار الفيروس مثل العزل للمسنين والمصابين بأمراض مزمنة وإغلاق مدارس ووضع حوالى 50 بلدة في الحجر. وحض رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو مرات عدة على فرض عزل تام في أكبر مدن تركيا.
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