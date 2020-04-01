مصدر: وفاة نائب الرئيس السوري الأسبق عبد الحليم خدام

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty عبد الحليم خدام ـ أرشيف قال مصدر سوري يعيش في المنفى ومقرب من عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري الأسبق إن خدام توفي اليوم الثلاثاء في فرنسا عن عمر 88 عاما. وكان خدام أصبح معارضا بارزا لحكم الرئيس بشار الأسد بعد هروبه إلى باريس في العام 2005. وأضاف صلاح عياش أن خدام توفي الساعة الخامسة صباحا (الثالثة بتوقيت غرينتش) عقب إصابته بأزمة قلبية. أخبار ذات صلة وعمل خدام لمدة 30 سنة في الدولة السورية في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد ونجله بشار الذي أصبح رئيسا عام 2000.

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