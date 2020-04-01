شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أبو العلا يتقدم بطلب إحاطة لضم مهندسى وزارة الصحة لكادر المهن الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، ووزير المالية، بشأن ضرورة ضم مهندسى الأجهزة الطبية العاملين بوزارة الصحة لكادر المهن الطبية، والذى قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى زيادته بنسبة 75% خلال الأونة الأخيرة.

وأكد أبو العلا، أن المواجهة الشاملة لأزمة فيروس كورونا كشفت حجم الجهود التى تبذل من الأطقم الطبية المختلفة فى مصر، والتحديات الكبيرة التى تواجههم، فى أداء رسالتهم السامية ودورهم الفعال فى المجتمع، ومن ثم الحاجة لدعمهم ومساندتهم والتغلب علي الإشكاليات التى كانت تواجهم فى الماضي أصبحت ضرورة مهمة، فيما عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي علي إصدار عدد من القرارات بشأنهم مثلت هدية منه لجموع الأطقم الطب1ية والجيش الأبيض بأكمله، وخاصة فيما يتعلق بزيادة كادر المهن الطبية وصندوق المخاطر .

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وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن كادر المهن الطبية حديث العهد تم إقراراه منذ عام 2014، تقديرًا من الدولة لجموع الأطقم الطبية ومساهمة من جانبها لرفع أوضاعهم وتحسينها، حيث يطبق من خلال قرار وزير الصحة رقم 236 لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم شئون اعضاء المهن الطبية الخاص بقانون 14 لسنة 2014، والمتضمن للطبيب وطبيب الاسنان والبيطرى والعلاج الطبيعى والصيدلى والتمريض والفنيين، وفنيين الأجهزة خريجي المعهد إلا أنه تجاهل مهندسي الأجهزة الطبية، وهذه فئة مهمة داخل المستشفيات لم يتضمنها كادر المهن الطبية، رغم أنها معرضة لمثل إشكالياتهم ومعاناتهم.

ولفت إلى أن جهود كبيرة بذلت من نقابة المهندسين فى هذا الصدد ولكن دون أى استجابة علي أرض الواقع ، وأصبح الأمر وكأنه نوع من التمييز المتعمد الذي يحتاج لتدخل حاسم فى ظل هذه الأجواء، وترتب عليه العديد من الشكاوي من المهندسين، خاصة أن الكادر يطبق على جميع العاملين فى المنظومة الطبية من أطباء وصيادلة وفنيين معامل وتمريض دون المهندسين الذين هم فى الأساس منتشرون فى جميع قطاعات الوزارة ويعملون فى مجالات مثل التخطيط وصيانة الأجهزة الطبية وغير الطبية واختبار وصيانة كل ما يستخدمه الأطباء والممرضون من أجهزة تخدير، بالإضافة إلى الحضانات وأجهزة غسيل الكلى وأجهزة التبريد والتكييف فضلاً عن أعمال المحارق وصيانة سيارات الإسعاف.

واختتم حديثه بالتأكيد علي أن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تدرك جميع التحديات، ومن ثم حالة التمييز التى يعاني منها المهندسين بوزارة الصحة فى حاجة لحسم وتدخل من الجهات المعنية لدراسة الأمر وتطبيقه وفق ما يحقق الأهداف لجموع العاملين بالمنظومة الطبية، والزيادة الأخيرة من الرئيس فرصة من أجل استفادة الجميع ومساواتهم.