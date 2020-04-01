شكرا لقرائتكم خبر عن على باباجان لـ"أردوغان": سنحاسب من نزلوا ببلدنا إلى هذا الضعف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية ، أن حزب الديمقراطية والتقدم، الذي يترأسه وزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان، انتقد حملة جمع التبرعات الذي دعا إليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقال رئيس الحزب من خلال منشور له على حسابه على "تويتر": "إنه ضعف كبير للدولة أن تطلب من المواطن المال من خلال إعطاء رقم حساب بنكي، فهذا غير مقبول، وسنحاسب أولئك الذين نزلوا ببلدنا إلى هذا الضعف".

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن عن إطلاق حملة تضامن وطنية لمساعدة المتضررين من التدابير الوقائية التي تتخذها بلاده لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال أردوغان في كلمة له عقب اجتماع مع الحكومة، أمس، إنّ الحملة التي أُطلق عليها «نحن نكفي لأنفسنا» هدفها تقديم دعم إضافي إلى مواطني تركيا ذوي الدخل المحدود المتضررين جراء تدابير مكافحة كورونا.

وفى وقت سابق تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن وزارة الداخلية التركية أعلنت أنه يجري اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة ضد 316 حسابًا قالت إنها تنشر محتوى يخص فيروس كورونا المستجد على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وقالت وزارة الداخلية في بيانها، إن تلك الحسابات شاركت ملفات فيديو وصوت بشأن انتشار الفيروس المستجد في تركيا، مؤكدة أنها ستواصل محاربة كل تلك الحسابات التي تهدف إلى إثارة الفزع في تركيا، في الوقت الذى تؤكد فيه المعارضة التركية أن أردوغان يسعى لحبس أي شخص يتحدث عن الحقيقة بشأن الأعداد التي أصيبت بفيروس كورونا في تركيا.

Advertisements

وكان وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، أعلن أن 9 أشخاص آخرين توفوا أمس، وأصيب 289 شخصًا بفيروس كورونا (Covid-19)، ليصل إجمالي عدد المتوفين بسبب الفيروس إلى 30 حالة، وعدد المصابين 1236 في ظل شكوك محلية تجاه هذه الأرقام.