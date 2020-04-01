شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى لزيادة مخصصات التموين برمضان لتخفيف الأعباء على المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، بضرورة العمل على زيادة المخصصات التموينية للمواطنين خلال شهر رمضان، للمساهمة فى تخفيف الأعباء على المواطنين، لاسيما محدودى الدخل، فى ظل المواجهة الشاملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وأشار غلاب، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إلي الجهود التى بذلتها الدولة المصرية خلال هذه الأونة بشأن المواجهة الشاملة لفيروس كورونا محل التقدير الكامل من الداخل والخارج، واستهدفت فى المقام الأول والأخير صحة وسلامة المواطنين، على كافة المستويات.

وقال غلاب، إنه بلاشك توجد العديد من التداعيات علي بعض الفئات وخاصة محدودي الدخل، الذين يستفيدوا من البطاقات التموينية، وتمثل لهم مصدر من مصادر المعيشة، ومن ثم دعمهم ومساندتهم بشكل أكبر فى شهر رمضان علي أقل تقدير يصبح ضرورة مهمة.

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وأضاف غلاب، أن العديد من الجهات الحكومية فى ضوء خطة الدولة للمواجهة الشاملة للفيروس، تقدمت بالعديد من الأفكار والمساهمات التى تدعم الخطة، وتخفف الأعباء علي المواطنين، ومن ثم دور وزارة التموين فى هذا الصدد أصبح ضرورة مهمة وليكن بالزيادة فى شهر رمضان للمخصصات التموينية، لتخفيف الأعباء والمساهمة الفعالة فى التغلب علي الأوضاع والتداعيات من الظروف الحالية، مشيرا إلي أن الجميع فريق واحد ويد واحدة من أجل الخروج من هذه الأزمة بأقل التداعيات ووفقا لما هو داعم لصحة وسلامة المواطنين.

ونوه غلاب، بالدور والجهد الكبير المبذول من الأجهزة المعنية خلال هذه الأزمة لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، تلبيةً لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مع إتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك من خلال جهود ضبط الأسواق، وتشديد الرقابة على منافذ البيع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، فضلاً عن تعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين.