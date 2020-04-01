تطوان.. امرأة تعلن إصابتها رفقة زوجها بـ”كورونا” المستجد

أعلنت امرأة من تطوان، مساء أمس الثلاثاء، عن إصابتها رفقة زوجها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت المصابة بـ “كوفيد19″، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”: “أخبركم أن نتيجة التحليل، الذي قمت به أنا وزوجي ظهرت قبل قليل، وكشفت أننا مصابان بالشريرة كورونا”.

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ورجحت مصادر “اليوم 24” أن تكون العدوى قد انتقلت إليها رفقة زوجها عن طريق زيارة عائلية لأخيها المحامي في هيأة تطوان، الذي ثبت إصابته بالفيروس المستجد، قبل حوالي 4 أيام.

وارتفع إجمالي الحالات المؤكدة بجهة الشمال، إلى 43 حالة مؤكدة، حسب البوابة الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب www.covidmaroc.ma.

وأعلنت وزارة الصحة، في آخر تحديث لها، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 638 حالة، حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الأربعاء، بعد تسجيل 21 حالة جديدة.