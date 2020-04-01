في ظل أزمة “كورونا”.. جامعة الكرة “تزف” الخبر السار للأندية

تتجه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، نحو ضخ منحة مالية في الحساب البنكي للأندية الوطنية.
وكشف مصدر جيد الإطلاع، أن جامعة الكرة، ستصرف الشطر الثالث من المنح المخصصة للأندية الوطنية في البطولة الاحترافية بقسميها الأول والثاني، وكذا أندية الهواة، وذلك انطلاقا من الأسبوع المقبل.
وشدد المصدر ذاته، على كون الجامعة تحرص على تقديم المنح للأندية الوطنية دون تأخير، في ظل التزامها بمجموعة من المصاريف تجاه اللاعبين والموظفين والعاملين.
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