أكثر من 30 ألف قتيل جراء “كورونا” في أوروبا.. الثلثين في إيطاليا وإسبانيا

تسبب وباء كوفيد-19 بوفاة أكثر من 30 ألف شخص في أوروبا، أكثر من ثلثيهم في إيطاليا وإسبانيا، حتى الساعة السابعة بتوقيت غرينتش، من صباح اليوم الأربعاء، بحسب تعداد جديد لوكالة فرانس برس، بالاستناد لمصادر رسمية.

وتشكل أوروبا حيث توفي ثلاثين ألفا و063 شخصا أكثر القارات تضررا بالوباء، وسجلت فيها 458601 إصابة أيضا.

وسجل في إيطاليا أكبر عدد من الوفيات في أوروبا مع 12428 حالة وفاة، تليها إسبانيا مع 8189 حالة ففرنسا مع 3523 حالة.