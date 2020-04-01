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شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تغلق أسواق القات في صنعاء بسبب "كورونا" والان مع التفاصيل
الأربعاء 1 أبريل 2020
أقدمت مليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، 01/نيسان/2020، على إغلاق أسواق القات في العاصمة صنعاء، خشية انتشار فيروس كورونا، حيث تعد أسواق القات أكثر أماكن التجمعات.
وذكرت مصادر محلية أن المليشيا نشرت أطقما عسكرية على مداخل ومخارج الأسواق، ومنعت الباعة من دخولها.
وتابعت المصادر أن باعة القات توزعوا داخل الأحياء التي تتواجد فيها الأسواق، وباشروا البيع من على سيارتهم الخاصة.
وكانت المليشيا قد أقرت في وقت سابق عدة إجراءات من بينها إغلاق أسواق القات.
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