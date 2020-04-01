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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مسؤولين إيرانيين بسبب كورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 1 أبريل 2020
أعلنت المديرية العامة للنقل والتنمية العمرانية بالعاصمة الإيرانية طهران، اليوم الأربعاء، عن وفاة مديرها "رضا نكهبان" جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وذكر بيان للمديرية نشرته وكالة أنباء "تسنيم" المحلية، إن "المدير العام لإدارة النقل والتنمية العمرانية في طهران، توفي الليلة الماضية جرى إصابته بفيروس كورونا المستجد"، مضيفة إن "وفاة رضا نكهبان كانت نتيجة المضاعفات الكيميائية خلال الحرب العراقية الإيرانية التي اندلعت عام 1980 وشارك فيها".
كما توفي اليوم "إسماعيل خزاعي"، رئيس لجنة الانتخابات البرلمانية في مدينة "شيروان" التابعة لمحافظة خراسان شمالي الواقعة شمال شرقي إيران، توفي جراء اصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكان رئيس اللجنة الوطنية الإيرانية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في طهران، علي رضا زالي، أكد في مقابلة صحافية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، إن مدينة طهران ملوثة بكاملها بفيروس كورونا، محذراً من وقوع ما وصفها بـ"كارثة" في حال لم يلتزم أهالي طهران بالبقاء في منازلهم.
وبلغ عدد الوفيات في إيران حتى يوم أمس الثلاثاء، 2898 شخصاً والإصابات إلى 44 ألف و606 جراء تفشي فيروس كورونا، بحسب ما اعلنت وزارة الصحة الإيرانية.
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