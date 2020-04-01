إصابات كورونا ترتفع لـ860 ألفا حول العالم

الأربعاء 1 أبريل 2020

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات وصل إلى 860 ألفا حتى صباح الأربعاء.



وذكرت بيانات منصة "وورلد ميترز" الدولية المتخصصة في الإحصائيات أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم وصل إلى 860 ألفا حتى وقت مبكر من صباح الأربعاء.

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وأظهرت البيانات أن عدد المتعافين عالميا تجاوز 178 ألفا، فيما أشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات تجاوز 42 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إيطاليا وإسبانيا والصين وألمانيا وفرنسا وإيران والمملكة المتحدة.

وبلغت الحصيلة في الولايات المتحدة نحو 188 ألف حالة إصابة و4055 حالة وفاة، وبلغت حصيلة إيطاليا نحو 106 آلاف حالة إصابة و12428 حالة وفاة، فيما بلغت حصيلة الصين 81554 حالة إصابة و3312 حالة وفاة.