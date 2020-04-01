مواجهات عنيفة بين الجيش الليبي ومرتزقة تركيا في محاور طرابلس

الأربعاء 1 أبريل 2020

إندلعت مواجهات عنيفة بين الجيش الليبي ومرتزقة تركيا في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، في محاور العاصمة طرابلس.



وقالت الكتيبة 134 مشاة التابعة للجيش الليبي، إن اشتباكات عنيفة نشبت بين القوات المسلحة الليبية والمليشيات والمرتزقة السوريين في منطقة الهضبة قرب مقبرة سيدهم حسين.

وأضافت الكتيبة أنه تم استهداف تجمعات لمليشيات مدينة الزاوية الموجودين في مداخل حي بوسليم، وهو الشيء نفسه الذي أوضحته سرية الشهيد صلاح بوحليقه التابعة للجيش الليبي.

وأكدت السرية أنها تصدت لهجوم لمليشيات أبوعبيدة الزاوي - الموالية لتنظيم القاعدة الإرهابي - وضباط أتراك، ومرتزقه سوريين، بالهجوم على محور "بوسليم"، كما تم استهداف دبابة للمليشيات ومدرعة تركية وعربة من نوع "BTR" قتل كل من في داخلها.

وتزامن ذلك مع محاولة فاشلة للتقدم من قبل المليشيات في محور بوقرين تصدت لها قوات الجيش الليبي، حيث نفذ القوات الليبية ضربات جوية على أهداف عسكرية لمسلحي عناصر الحشد المليشياوي في محيط بوقرين جنوب شرقي مصراتة، بحسب غرفة عمليات إجدابيا.

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وأعلنت مديرية أمن النواحي الأربع داخل العاصمة طرابلس - المنشقة عن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج - أن المليشيات قصفت الأحياء السكنية في مناطق بير التوته بالقذائف والمدفعية وصواريخ من نوع جراد، ما أسفر عن تعرض منازل المواطنين لأضرار جسيمة.

وتقدر أعداد قتلى المرتزقة الأجانب في ليبيا منذ انطلاق معركة طوفان الكرامة 4 أبريل/نيسان 2019 بأكثر من 1000 قتيل، من بينهم 500 قتلوا الأسبوع الماضي فقط، بحسب معلومات عرضها اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي في مؤتمر صحفي الثلاثاء.

وتشهد محاور القتال بجنوب العاصمة وجنوب مدينة مصراتة وغرب سرت، معارك طاحنة بين قوات الجيش الليبي ومليشيات حكومة الوفاق.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والمليشيات في مناطق وادي زمزم وبوقرين والهشة جنوب مدينة مصراتة ومحوري الوشكة والقداحية غرب مدينة سرت.

وحقق الجيش الليبي تقدمات عسكرية، حيث تمكن من السيطرة على زلطن والجميل ورقدالين ومناطق أخرى قريبة من الحدود التونسية.