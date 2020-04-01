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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قيادي حوثي و 15 آخرين خلال مواجهات مع الجيش في صرواح بمأرب والان مع التفاصيل
الأربعاء 1 أبريل 2020
لقي قيادي ميداني تابع لمليشيا الحوثي الإرهابية و15 آخرين مصرعهم، في صرواح مأرب.
وذكرت مصادر إعلامية، أن القيادي الحوثي الميداني المدعو "ابو حرب الجرموزي"، بالإضافة إلى 15 عنصراً آخرين، لقوا مصرعهم في جبهة صرواح، بمحافظة مأرب، شرقي صنعاء.
وطبقا لمصدر عسكري، فإن مواجهات عنيفة خاضتها القوات الحكومية ضد مليشيا الحوثي، في جبهة صرواح، غربي مأرب، تمكنت خلالها "الأولى" من إحراز تقدم والسيطرة على مواقع المهدي التي كانت تتمركز فيها عناصر المليشيا.
وتشهد مختلف جبهات البلاد تصعيدا عسكريا حوثيا، بالتزامن مع انتهاكات إنسانية واسعة، يقابلها صمت دولي مريب.
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