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شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسجل 499 حالة وفاة جديدة بفيروس كورنا والان مع التفاصيل
الأربعاء 1 أبريل 2020
أعلن جيروم سالومون، مدير عام الشؤون الصحية في فرنسا،، أن فرنسا سجلت أعلى معدل يومي للوفيات بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الفيروس.
وأضاف سالومون أن 499 شخصا توفوا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 3523 شخصا.
وارتفع عدد المصابين بالفيروس ممن هم بحاجة إلى العلاج بوحدات الرعاية المركزة إلى أكثر من 450 شخصا، حيث يتم علاج نحو 23 ألفا في المستشفيات التي تعاني بشدة من ضغط المرضى، وتقل أعمار ثلث من هم بحاجة للرعاية المركزة عن 60 عاما.
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